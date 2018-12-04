Мужчину остановили на приграничном таможенном посту "Гишткуприк", он пытался провезти 818 единиц биологически активных добавок.
Связь с военным самолетом потеряли утром во вторник, он выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки.
Жительница Пастдаргомского района хотела обогреть помещение, сожгла дрова и занесла уголь в спальню.
Бухарский суд приговорил узбекистанца к пяти годам лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций, воюющих в Сирии.
Фигуранты громкого уголовного дела проведут за решеткой еще как минимум 15 дней.
Мошенник брал деньги с клиентов, обещая помочь им приобрести автомобиль без очереди.