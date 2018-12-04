21:52 04 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск

Происшествия

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Ночные полеты МиГ-31 Тихоокеанского флота
Перехватить любую цель: учения российских летчикков на МиГ-31
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Считаете ли вы низкую урожайность "предательством земли", и как за это наказывать?
  • Проблемы в сельском хозяйстве необходимо решать другими мерами – научными и инфраструктурными, а не только наказанием фермеров
    51.9% (43)
  • Земля очень важный ресурс для Узбекистана, кто им злоупотребляет, должен быть отстранен от сельского хозяйства
    8.4% (7)
  • Фермеры и сельхозпредприятия должны отвечать за качество своего труда, в первую очередь деньгами
    7.2% (6)
  • Нужно наказывать за нерациональное или нецелевое использование земель, но не за низкие урожаи
    21.7% (18)
  • В сельском хозяйстве многое зависит от природы – люди не всегда виновны в неурожае
    10.8% (9)
Проголосовали: 78
Все опросы
Все опросы