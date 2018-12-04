Считаете ли вы низкую урожайность "предательством земли", и как за это наказывать?

Проблемы в сельском хозяйстве необходимо решать другими мерами – научными и инфраструктурными, а не только наказанием фермеров 51.9% (43)

Земля очень важный ресурс для Узбекистана, кто им злоупотребляет, должен быть отстранен от сельского хозяйства 8.4% (7)

Фермеры и сельхозпредприятия должны отвечать за качество своего труда, в первую очередь деньгами 7.2% (6)

Нужно наказывать за нерациональное или нецелевое использование земель, но не за низкие урожаи 21.7% (18)

В сельском хозяйстве многое зависит от природы – люди не всегда виновны в неурожае 10.8% (9) Проголосовали: 78 Все опросы Проблемы в сельском хозяйстве необходимо решать другими мерами – научными и инфраструктурными, а не только наказанием фермеров

Земля очень важный ресурс для Узбекистана, кто им злоупотребляет, должен быть отстранен от сельского хозяйства

Фермеры и сельхозпредприятия должны отвечать за качество своего труда, в первую очередь деньгами

Нужно наказывать за нерациональное или нецелевое использование земель, но не за низкие урожаи

В сельском хозяйстве многое зависит от природы – люди не всегда виновны в неурожае Все опросы