Доллары - за бугор: узбекистанец пытался вывезти крупную сумму в Афганистан

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Узбекистанец, направлявшийся в Кабул, пытался незаконно провезти свыше 25 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, некий гражданин привлек к себе внимание своим беспокойным поведением. Сотрудники таможни решили провести личный досмотр мужчины.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана 30 тысяч долларов в трусах

Выяснилось, что у гражданина, летевшего в столицу Афганистана и пересекающего таможенную границу через "зеленый" коридор, находится крупная сумма денег, которую он пытался незаметно провезти в карманах своей куртки.

В ведомстве отметили, что во всех аэропортах республики имеются информационные стенды, где содержатся данные о предельных нормах провоза валюты на узбекском, русском и английском языках.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Ранее сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов в нижнем белье. Еще 4 тысячи долларов подозреваемый провозил в кармане куртки.

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