13:36 05 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Денежные купюры: доллары США. Архивное фото

Доллары - за бугор: узбекистанец пытался вывезти крупную сумму в Афганистан

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
Получить короткую ссылку
93 0 0

Таможенники пресекли попытку незаконного вывоза наличной иностранной валюты из ташкентского аэропорта.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Узбекистанец, направлявшийся в Кабул, пытался незаконно провезти свыше 25 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, некий гражданин привлек к себе внимание своим беспокойным поведением. Сотрудники таможни решили провести личный досмотр мужчины.

Доллары США.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана 30 тысяч долларов в трусах

Выяснилось, что у гражданина, летевшего в столицу Афганистана и пересекающего таможенную границу через "зеленый" коридор, находится крупная сумма денег, которую он пытался незаметно провезти в карманах своей куртки.

В ведомстве отметили, что во всех аэропортах республики имеются информационные стенды, где содержатся данные о предельных нормах провоза валюты на узбекском, русском и английском языках.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.   

Ранее сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов в нижнем белье. Еще 4 тысячи долларов подозреваемый провозил в кармане куртки.

Узбекские пограничники предотвратили контрабанду крупной суммы в Кыргызстан >>>

Теги:
правонарушение, доллары, Афганистан, Узбекистан, Таможня



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Брат и сестра Тамразяны во время службы в церкви (30 октября 2018). Гаага
    Укрылись в церкви

    Власти Армении готовы принять и поддержать семью, которая уже больше месяца живет в одном из храмов Гааги.

  • Фестиваль Staro Riga 2018
    "Столетие, пожалуйста, закончись"

    Затраты на концерт в честь юбилея государства, который состоялся у Латвийской библиотеки, подняли в соцсетях новую волну недовольства.

  • Cудно-газохранилище Independence, архивное фото
    Пережить зиму

    У Литвы нет ТЭС, как у Польши, зато есть терминал сжиженного природного газа. Вот только насколько выгоден он и сможет ли спасти от настоящих холодов?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина продает музыкальный инструмент в Старом Городе в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
Китай мусульманский, или Как живут правоверные в коммунистической стране
Ночные полеты МиГ-31 Тихоокеанского флота
Перехватить любую цель: учения российских летчиков на МиГ-31
Время ожидания загрузки видео в разных странах
В каких странах самый быстрый и медленный интернет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054