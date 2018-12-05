В Бухаре мошенник продал чужую "Каптиву"

Пострадавший обратился в правоохранительные органы, преступник отдал ему только предоплату в две тысячи долларов, а оставшиеся деньги обещал донести в течение трех дней.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Отдел внутренних дел города Бухары обратился житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

"Гражданин Ж.С., войдя в доверие, купил его автомашину марки "Каптива", договорившись на 31 тысячу долларов США, сделал предоплату в две тысячи долларов США, пообещав доставить остальную сумму в течение трех дней. Но в этот же день гражданин Ж.С. продал автомашину другому человеку, и не вернул деньги гражданину Ф.С.", - уточняется в сообщении.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие правонарушения в крупном или особо крупном размере наказываются лишением свободы до 10 лет.