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В Бухаре мошенник продал чужую "Каптиву"

Sputnik
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Пострадавший обратился в правоохранительные органы, преступник отдал ему только предоплату в две тысячи долларов, а оставшиеся деньги обещал донести в течение трех дней.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Отдел внутренних дел города Бухары обратился житель с заявлением о мошенничестве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

"Гражданин Ж.С., войдя в доверие, купил его автомашину марки "Каптива", договорившись на 31 тысячу долларов США, сделал предоплату в две тысячи долларов США, пообещав доставить остальную сумму в течение трех дней. Но в этот же день гражданин Ж.С. продал автомашину другому человеку, и не вернул деньги гражданину Ф.С.", - уточняется в сообщении.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие правонарушения в крупном или особо крупном размере наказываются лишением свободы до 10 лет.

Теги:
Узбекистан, Бухара, Мошенничество



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