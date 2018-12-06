Замерзающих узбекистанцев спасли из снежного плена на трассе в Казахстане

Спасатели вызволили из сломанного автобуса на трассе Алматы - Екатеринбург более 40 человек.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. За последние несколько дней на трассах Казахстана были заблокированы десятки человек, в том числе граждане Узбекистана, которым потребовалась помощь спасателей.

В частности, в Карагандинской области эвакуировано 43 человека, в числе которых 35 граждан Узбекистана, восемь граждан Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС республики.

© Sputnik / Павел Лисицын Автобус с узбекистанцами перевернулся в Казахстане: есть жертвы

Так, по данным ведомства, 5 декабря 2018 года около 4 часов утра на трассе Алматы - Екатеринбург сломался пассажирский автобус с 51 пассажиром на борту. На помощь замерзающим в степи людям выехала бригада экстренного реагирования.

"Все пассажиры были осмотрены медиками, 35 человек эвакуированы в здание железнодорожного вокзала поселка Сарышаган, 16 человек вместе с водителем остались в ближайшем кафе "Азия Петрол", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Казахстана работает сорок трассовых пунктов. Их организованная работа позволяет оказывать медицинскую и спасательную помощь пострадавшим в ДТП на республиканских трассах.

Напомним, в начале года в Иргизском районе Актюбинской области на 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент произошла трагедия, в которой погибли 52 узбекистанца.

Автобус, перевозивший людей, вспыхнул из-за того, что в салоне заглохшего на трассе транспортного средства для обогрева использовали паяльную лампу.