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Капельница

Узбекистанка чуть не угробила трехмесячную дочь в Наманганской области

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Женщина оставила малышку без присмотра в комнате с самодельной печью. В результате вспыхнувшего пожара ребенок получил сильные ожоги.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 4 декабря, в Туракурганском районе Наманганской области разыгралась самая настоящая трагедия, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, женщина затопила в доме самодельную печь дровами и вышла из помещения, оставив рядом без присмотра трехмесячную дочку в люльке.

В доме вспыхнул пожар. Родители увидели, что комната охвачена пламенем, и потушили огонь самостоятельно, однако младенец получил серьезные ожоги. Девочку пришлось госпитализировать.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги:
ребенок, пожар, Наманганская область, Узбекистан



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