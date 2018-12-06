Узбекистанка чуть не угробила трехмесячную дочь в Наманганской области

Женщина оставила малышку без присмотра в комнате с самодельной печью. В результате вспыхнувшего пожара ребенок получил сильные ожоги.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Во вторник, 4 декабря, в Туракурганском районе Наманганской области разыгралась самая настоящая трагедия, и только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, женщина затопила в доме самодельную печь дровами и вышла из помещения, оставив рядом без присмотра трехмесячную дочку в люльке.

В доме вспыхнул пожар. Родители увидели, что комната охвачена пламенем, и потушили огонь самостоятельно, однако младенец получил серьезные ожоги. Девочку пришлось госпитализировать.

Обстоятельства произошедшего выясняются.