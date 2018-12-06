Почти тонну контрабандной пиротехники пытались провезти в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Сотрудники железнодорожного приграничного таможенного поста "Келес" УГТК по городу Ташкенту обнаружили в грузовом вагоне 822 килограмма контрабандных пиротехнических изделий.

© Ruptly . МЧС РФ Цех завода пиротехники в Ленобласти разрушен взрывом до основания

Пиротехника не была указана в сопроводительных документах. Общая стоимость изделий оценивается в 164 миллиона сумов.

Также в этом вагоне пытались незаконно провезти 1300 единиц лекарственных средств и 497 - парфюмерной продукции.

В настоящее время проводятся таможенные проверки.

Каждый год в преддверии новогодних праздников, несмотря на принимаемые профилактические меры, учащаются попытки незаконного ввоза на территорию Узбекистана пиротехнических изделий. ГТК предупреждает, что такая продукция несет угрозу здоровью и даже жизни человека.