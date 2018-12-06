18:00 06 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Производство фейерверков

Почти тонну контрабандной пиротехники пытались провезти в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
Получить короткую ссылку
75 0 0

Крупную партию пиротехнических изделий обнаружили в грузовом вагоне.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Сотрудники железнодорожного приграничного таможенного поста "Келес" УГТК по городу Ташкенту обнаружили в грузовом вагоне 822 килограмма контрабандных пиротехнических изделий.

Здание завода пиротехники в Ленобласти разрушено взрывом до сонования
© Ruptly . МЧС РФ
Цех завода пиротехники в Ленобласти разрушен взрывом до основания

Пиротехника не была указана в сопроводительных документах. Общая стоимость изделий оценивается в 164 миллиона сумов.

Также в этом вагоне пытались незаконно провезти 1300 единиц лекарственных средств и 497 - парфюмерной продукции.

В настоящее время проводятся таможенные проверки.

Каждый год в преддверии новогодних праздников, несмотря на принимаемые профилактические меры, учащаются попытки незаконного ввоза на территорию Узбекистана пиротехнических изделий. ГТК предупреждает, что такая продукция несет угрозу здоровью и даже жизни человека.

Теги:
Контрабанда, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова (26 сентября 2018). Нью-Йорк
    Положительная динамика

    И.о. министра иностранных дел Армении и глава МИД Азербайджана провели встречу в Милане. О чем договорились?

  • Финансы
    Вопрос благополучия

    По заявлениям политиков, зарплаты латвийцев достаточно быстро растут - но какая доля граждан на самом деле чувствует позитивные изменения?

  • Гора Гедиминаса в Вильнюсе, архивное фото
    Риск сохраняется

    В Литве решили не отменять режим чрезвычайной ситуации на горе Гедиминаса - одной из главных достопримечательностях Вильнюса.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
В Германии установили рождественскую елку из золотых монет
"Денежное дерево" установили в Германии к Рождеству
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054