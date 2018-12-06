Установлены личности напавших на бойца Мурода Хантураева

Правоохранители установили личности всех мужчин, которые совершили нападение на узбекского бойца по прозвищу Азиатский медведь, однако называть их не позволяет уголовно-процессуальный кодекс.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Правоохранительные органы установили личности мужчин, которые несколько дней назад напали на бойца ММА Мурода Хантураева.

Как сообщила сотрудница Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента Феруза Элмуродова, в отношении агрессоров возбуждено дело по статье 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (хулиганство).

Однако в интересах следствия имена напавших пока не называются.

В ГУВД также подтвердили, что 30 ноября правоохранители забирали Мурода Хантураева из больницы для выяснения некоторых обстоятельств. В настоящее время боец продолжает лечение.

Нападение на спортсмена было совершено 26 ноября в его офисе рядом с торговым центром "Ташкент" (бывший Turkuaz). Позже в Сети появилась видеозапись с места нападения.

Федерация WEF Отец Мурода Хантураева заявил, что его сын может больше не выйти на ринг

Известно, что несколько мужчин в масках прошли в офис бойца. Сам Хантураев и его знакомые приняли их за сотрудников правоохранительных органов и подчинились, когда те приказали всем лечь на пол. Люди в масках, воспользовавшись моментом, начали избивать присутствующих арматурой и резиновыми дубинками. Сам боец также получил ножевое ранение.

Думал, что рейд ОМОНа: очевидец рассказал о нападении на Мурода Хантураева >>>

Отец спортсмена в интервью телеканалу "Севимли" заявил, что его сын, "скорее всего, покинет профессиональный спорт".