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Автомобиль на перевале Камчик

ДТП на Камчике унесло четыре жизни

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Еще одного пострадавшего в результате столкновения доставили в центральную больницу Ангрена.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Жертвами ДТП на 214-м километре автомагистрали А-373 М-39 "Гулистан - Бука - Ангрен - Коканд - Андижан - Ош" стали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Автомобиль Nexia, двигавшийся из Ташкента в направлении Ферганской долины, врезался в заднюю часть автокрана марки Iveco, который проводил ремонтные работы на обочине дороги.

В результате погибли четверо, еще один человек получил легкие травмы. Пострадавшего доставили в центральную больницу Ангрена.

Напомним, 5 декабря в Ферганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электропоезда и микроавтобуса, в результате которого погибли три человека и пострадали пятеро.

 




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