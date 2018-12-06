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Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Прокуратура Узбекистана проводит расследование по поводу суицида школьника

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Накануне один из учеников в лицее в Шахрисабзе совершил самоубийство.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Местная прокуратура проводит расследование по факту самоубийства шестиклассника в Кашкадарьинской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

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© Foto: Prokazan.ru
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Во вторник портал kun.uz сообщил, что ученик одного из лицеев в Шахрисабзе совершил самоубийство. По информации издания, погибший был отличником.

"Несовершеннолетний, 2005 года рождения, проживавший в одном из кишлаков Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, совершил самоубийство и скончался на месте", - подтвердил информацию представитель Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в ходе опроса родственников погибшего было установлено, что проблем у ребенка ни в семье, ни в специализированной школе города Шахрисабза, где он учился в шестом классе, не наблюдалось.

Теги:
самоубийство, Кашкадарьинская область, Прокуратура, Узбекистан



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