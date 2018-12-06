В Ташкенте нашли пропавшего пятиклассника

Мальчик позвонил матери из дома бабушки, после чего больше не выходил на связь.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента нашли пятиклассника, заявление о пропаже которого поступило в дежурную часть поздним вечером 1 декабря.

"В ходе проверки стало известно, что 1 декабря в 9 утра мальчик вышел из дома в Алмазарском районе и ушел в неизвестном направлении. В 17:00 он позвонил своей матери из дома бабушки, проживающей в Юнусабадском районе", — сообщили в пресс-службе ГУВД.

После этого мальчик вышел из дома и пропал.

Ребенка обнаружили ночью в Яшнабадском районе — он стоял на автобусной остановке. Пятиклассника доставили в ОВД, чтобы передать родителям.

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