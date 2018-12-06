В Бухаре вор ограбил дом на 16 видов ювелирных украшений

Неизвестный проник в здание в ночь на 3 декабря, в результате правоохранительным органам удалось его задержать.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Бухаре мужчина ограбил дом на 16 видов ювелирных изделий, ущерб составил более 67 миллионов сумов, сообщает пресс-служба МВД.

Он пролез в спальню владельца через окно в ночь на 3 декабря.

"В результате принятых мер за совершение данного преступления задержан гражданин М.Н. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Согласно статье 166 Уголовного кодекса Узбекистана, грабеж наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением либо лишением свободы от двух до пяти лет. При этом, если преступление совершено в особо крупном размере, опасным рецидивистом или организованной группой лиц в ее интересах, то срок может увеличиться до 15 лет.