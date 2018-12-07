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Мертвый человек на асфальте

Гражданин Казахстана погиб под колесами "Жигулей" в Ташкенте

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Казахстанец, временно проживающий в узбекской столице, перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель легкового автомобиля не смог вовремя затормозить и совершил наезд на пешехода.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне, 6 декабря, в Ташкенте.

Инцидент произошел напротив здания биржи труда на Ташкентской кольцевой автодороге, сообщает UzNews.

"Тридцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.

Известно, что водитель управлял машиной по доверенности.

В результате пешеход, гражданин Казахстана 1964 года рождения, временно проживавший в Ташкенте, получил серьезные травмы. Он скончался по дороге в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




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