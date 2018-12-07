Гражданин Казахстана погиб под колесами "Жигулей" в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло накануне, 6 декабря, в Ташкенте.
Инцидент произошел напротив здания биржи труда на Ташкентской кольцевой автодороге, сообщает UzNews.
"Тридцатилетний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте", - говорится в сообщении.
Известно, что водитель управлял машиной по доверенности.
В результате пешеход, гражданин Казахстана 1964 года рождения, временно проживавший в Ташкенте, получил серьезные травмы. Он скончался по дороге в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.