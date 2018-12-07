Узбекистанец хотел ввезти в страну украшения почти на тысячу долларов

Мужчина пытался незаконно пронести через таможенный пункт украшения из серебра.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Узбекистанец хотел незаконно ввезти в страну украшения почти на тысячу долларов, передает пресс-служба УГТК по Самаркандской области.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Контрабандист пытался вывезти из Узбекистана 30 тысяч долларов в трусах

В Международном аэропорту Самарканд сотрудники таможенной службы задержали гражданина, прилетевшего рейсом Стамбул – Самарканд. Мужчина хотел тайно ввезти в страну 100 штук различных украшений из серебра весом 336,70 грамма.

Теперь узбекистанцу придется заплатить штраф в размере двух МРЗП. Украшения на общую сумму 8 417 500 сумов конфискованы в пользу государства.

Уточняется, что за 11 месяцев 2018 года сотрудники таможенного управления области предотвратили незаконный ввоз ювелирных изделий на сумму 420 миллионов сумов.

Согласно законодательству республики, граждане могут провезти через границу без таможенной пошлины изделия из драгоценных металлов и камней для личного использования весом до 65 граммов.