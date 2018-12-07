17:53 07 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск

Выгорел дотла: очевидцы сняли на видео ЧП на перекрестке в Ташкенте

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
Получить короткую ссылку
14910

Случайные свидетели сняли на видео возгорание автомобиля в одном из районов узбекской столицы сегодня днем.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Возгорание легкового автомобиля произошло в пятницу, 7 декабря, в Ташкенте.

По сообщению пользователей группы "Водители Ташкента", инцидент произошел в районе Кушбеги. Машина стоит на перекрестке, охваченная пламенем, над ней возвышается столб черного дыма.

Судя по кадрам, полыхала автомашина Chevrolet Cobalt.

На сайтах экстренных служб информация об этом инциденте отсутствует, поэтому можно лишь догадываться о причинах возникновения пожара. Однако интернет-пользователи, которые активно обсуждают ЧП, выдвинули две версии.

Во-первых, машина могла загореться из-за взрыва газового оборудования. Во-вторых, причиной могло послужить замыкание электропроводки под торпедой.

В связи с этим в комментариях содержится предупреждение ко всем автолюбителям, которые устанавливают в салоне регистраторы и прочие аудио- и видеоустройства, - им следует быть максимально аккуратными.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Жертвы землетрясения в Армении
    Крики, плач и кромешная тьма

    Sputnik Армения продолжает серию публикаций "Глазами очевидцев", посвященную 30-й годовщине Спитакского землетрясения.

  • Кандидат в премьеры от партии Согласие Вячеслав Домбровский (справа)
    "Легкая мишень"

    Депутат Сейма написал сайту Politico письмо, в котором рассказал о том, почему в Европе так популярен образ "плохих русских" в Латвии.

  • Роландас Паксас, 6 декабря 2018 года
    Прощай, оружие!

    Бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину запустить процесс демилитаризации в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Новые беспорядки во Франции: студенты подожгли Тулузу
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054