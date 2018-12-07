Выгорел дотла: очевидцы сняли на видео ЧП на перекрестке в Ташкенте

Случайные свидетели сняли на видео возгорание автомобиля в одном из районов узбекской столицы сегодня днем.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Возгорание легкового автомобиля произошло в пятницу, 7 декабря, в Ташкенте.

По сообщению пользователей группы "Водители Ташкента", инцидент произошел в районе Кушбеги. Машина стоит на перекрестке, охваченная пламенем, над ней возвышается столб черного дыма.

Судя по кадрам, полыхала автомашина Chevrolet Cobalt.

На сайтах экстренных служб информация об этом инциденте отсутствует, поэтому можно лишь догадываться о причинах возникновения пожара. Однако интернет-пользователи, которые активно обсуждают ЧП, выдвинули две версии.

Во-первых, машина могла загореться из-за взрыва газового оборудования. Во-вторых, причиной могло послужить замыкание электропроводки под торпедой.

В связи с этим в комментариях содержится предупреждение ко всем автолюбителям, которые устанавливают в салоне регистраторы и прочие аудио- и видеоустройства, - им следует быть максимально аккуратными.