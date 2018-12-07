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Преступник за решеткой

В Навойиской области работник завода спугнул девять воров

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Преступники отобрали у охранника предприятия мобильный телефон Samsung, а затем хотели ограбить склад цветных металлов, но сбежали.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Карманинском районе Навойиской области преступники проникли на территорию одного из предприятий и отобрали у охранника мобильный телефон Samsung, сообщает МВД Узбекистана.

"Потом, взломав замок склада цветных металлов, хотели забрать куски металлов, но скрылись, уехав на автомашине марки Ford без государственного номера, когда увидели увидев работника С.Р., который оказался в это время на рабочем месте", - говорится в сообщении.

В результате правоохранительным органам удалось задержать семерых жителей махалли "Янгиобод" и двоих уроженцев Бухарского района. Ведется следствие.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, такие преступления наказываются исправительными работами, ограничением или лишением свободы до пяти лет. Если применяется насилие или правонарушение совершено по предварительному сговору группой лиц, срок наказания может увеличиться.

Теги:
завод, воры, Узбекистан



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