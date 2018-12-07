Опасные шары, или Как не стать жертвой в праздник – советы ГУВД Ташкента

Сотрудники столичного ГУВД предупреждают, что некоторые продавцы в республике умудряются наполнять воздушные шарики не гелием, а горючим газом, который от любой искры легко взрывается.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Воздушные шарики – казалось бы, что может быть торжественнее и безобиднее. Однако на деле это украшение может стать причиной трагических случаев.

Так, Главное управление внутренних дел Ташкента в канун праздников призывает граждан быть осторожными при покупке шаров, так как некоторые недобросовестные продавцы в республике торгуют воздушными шарами, наполненными не гелием, а горючим газом.

"Такие воздушные шары опасны. Достаточно одной искры - и произойдет вспышка газа, находящегося внутри. В результате, люди могут получить серьезные ожоги", - предупредили в пресс-службе.

В качестве примера пресс-служба рассказала о случае, произошедшем в конце ноября в Учтепинском районе столицы. Тогда во время празднования дня рождения в кафе "Чирокчи" рядом с тортом с зажжёнными свечами лопнул шар, заполненный природным газом.

В результате вспышки газа четыре девушки получили ожоги лица и рук. Для оказания медицинской помощи они были доставлены в больницу.