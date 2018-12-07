Полосатый рейс: казахским спасателям пришлось укрощать тигра

Автоприцеп передвижного зоопарка не вписался в крутой поворот и рисковал свалиться в обрыв вместе с находившимся в нем тигром.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Тигра передвижного зоопарка спасли из автоприцепа, который опрокинулся у обрыва на горной трассе Жамбылской области в Казахстане, сообщает Sputnik Казахстан.

Сообщение о том, что большегруз с крупным хищником не вписался в крутой поворот на 533-м километре трассы Алматы — Ташкент и опрокинулся в кювет, поступило спасателям в середине дня в четверг. На то, чтобы добраться до пострадавшего, который застрял в районе перевала Куюк, потребовался час с небольшим.

Пятеро членов оперативно-спасательного отряда обследовали место аварии, чтобы понять, как лучше вызволить тигра. Оказалось, что прицеп с животным опрокинулся у самого оврага, что не давало возможности подцепить и перевернуть его краном.

Оказалось сложно увидеть, что происходит внутри прицепа, поскольку он был полностью обшит, а смотровые отверстия оказались со стороны обрыва.

Испуганный тигр метался внутри прицепа и опасно раскачивал его у края дороги. Спасатели решили бензопилой вырезать днище, а также прорезать еще два отверстия, чтобы потом факелами подвести животное к переносной клетке.

Не зная габаритов тигра, клетку на всякий случай прижали "ГАЗелью" для устойчивости. Полосатый пассажир, увидев путь к спасению, почти спокойно позволил перевести себя в более устойчивое место. Переносную клетку погрузили на другой транспорт и отправили дальше.

После операции спасатели признались, что подобного опыта у них еще не было, и раньше они имели дело только с крупными собаками породы алабай, которые могли быть опасными для людей. То, что спасательная операция прошла быстро и спокойно, специалистов даже немного удивило.