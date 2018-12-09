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В Ташкенте мужчина обманом присвоил 22 тысячи долларов узбекистанца

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Сейчас мошенник задержан, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Ташкенте мужчина обманным путем присвоил и истратил 22 тысячи долларов узбекистанца, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Злоумышленник пообещал знакомому погасить долг через свою фирму и взял с потерпевшего деньги, однако своего обещания не выполнили и потратил средства на собственные нужды.

В настоящее время правоохранители задержали мошенника и возбудили уголовное дело.

Напомним, в конце ноября сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "Тошкент авто агент". Мужчина пообещал знакомому купить автомобиль марки "Малибу", взял с него 102 млн сумов, но деньги потратил на личные цели.

Теги:
Мошенничество, Ташкент, Узбекистан



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