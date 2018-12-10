11:09 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Сотрудник пожарной службы на ликвидации пожара

В Ташкенте загорелись сразу три квартиры

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
Получить короткую ссылку
118 0 0

Эксперты предполагают, что пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента загорелись сразу три квартиры, расположенные в общем дворе дома №19 по улице Пахлавона Махмуда, передает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

В результате пожара частично пострадали крыши и часть внутренних помещений одной из квартир, где, по предварительным данным, началось возгорание.

По версии экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Жертв и пострадавших нет.

Ранее МВД Узбекистана обнародовало статистику пожаров. За 11 месяцев 2018 года в Узбекистане произошло 10 680 пожаров, в которых погибло 106 человек.

По теме

Узбекистанка чуть не угробила трехмесячную дочь в Наманганской области
МВД Узбекистана обнародовало печальную статистику жертв пожаров
Теги:
Пожар, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Бобры пришли в супермаркет в США
В США бобры зашли в супермаркет и стали звездами Сети - видео
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054