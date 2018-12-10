В Ташкенте загорелись сразу три квартиры

Эксперты предполагают, что пожар начался из-за короткого замыкания в электропроводке.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Яшнабадском районе Ташкента загорелись сразу три квартиры, расположенные в общем дворе дома №19 по улице Пахлавона Махмуда, передает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

В результате пожара частично пострадали крыши и часть внутренних помещений одной из квартир, где, по предварительным данным, началось возгорание.

По версии экспертов, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. Жертв и пострадавших нет.

Ранее МВД Узбекистана обнародовало статистику пожаров. За 11 месяцев 2018 года в Узбекистане произошло 10 680 пожаров, в которых погибло 106 человек.