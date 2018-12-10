Житель Ферганской области избил знакомого куском железа

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Житель Дангаринского района Ферганской области 30 ноября избил знакомого куском железа. Конфликт между мужчинами произошел на территории фермерского хозяйства "Лазизбек-Азизбек".

"В результате Ш.К. был госпитализирован, Ж.Ж. задержан", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в ходе скандала между пациентами туберкулезной больницы №1 в Ташкенте один из них несколько раз ударил другого стулом по голове. Пострадавшего доставили в отдел реанимации.