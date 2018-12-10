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В Бухарской области при пожаре пострадали дом и Lacetti

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
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Возгорание произошло в Гиждуванском районе, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Гиджуванском районе Бухарской области 9 декабря вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"В ходе принятых мер пожар быстро потушен. В результате пожара выгорела часть крыши и 150 квадратных метров площади дома, также сгорела часть автомашины марки Lacetti. Пострадавших нет. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

В 2018 году в республике произошло около 11 тысяч пожаров, в результате погибли 106 человек, 309 – получили ожоги. Таким образом с прошлого года число возгораний снизилось на 680.

Министерство внутренних дел и Министерство чрезвычайных ситуациях предупреждают о мерах предосторожности с электропроводкой, спичками и другими воспламеняющимися предметами.

 

Теги:
Бухарская область, Пожар, автомобиль



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