В Ташкенте опять вспыхнул автобус

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на улице Навои загорелся автобус марки Mercedes-Benz Low Floor, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Общественный транспорт следовал по маршруту поселок Эркин – Алайский рынок.
Уточняется, что водители и пассажиры не пострадали.
По версии специалистов, огонь возник из-за неисправности топливной системы автобуса.
В октябре в Ташкенте произошел подобный случай - выгорел автобус, следовавший по маршруту Юнусабад 15-й квартал - Авиасозлар. В автобусе горел моторный отсек. Никто из пассажиров не пострадал.