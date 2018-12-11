18:57 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
На ул. Навои в Ташкенте произошло возгорание автобуса марки Mercedes-Benz Low Floor, относящегося к ООО 4-avtobus saroyi и следующего по маршруту пос. Эркин – Алайский рынок

В Ташкенте опять вспыхнул автобус

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
Получить короткую ссылку
104 0 0

Эксперты предполагают, что огонь возник из-за неисправности топливной системы автобуса.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента на улице Навои загорелся автобус марки Mercedes-Benz Low Floor, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Сгоревший автобус Mercedes-Benz Low Floor
© ГУВД г.Ташкента
В Ташкенте выгорел очередной рейсовый автобус

Общественный транспорт следовал по маршруту поселок Эркин – Алайский рынок.

Уточняется, что водители и пассажиры не пострадали.

По версии специалистов, огонь возник из-за неисправности топливной системы автобуса.

В октябре в Ташкенте произошел подобный случай - выгорел автобус, следовавший по маршруту Юнусабад 15-й квартал - Авиасозлар. В автобусе горел моторный отсек. Никто из пассажиров не пострадал.

Теги:
Пожар, ГУВД Ташкента, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Слон
Кожа и кости: изможденный слон шокировал посетителей тайского зоопарка
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054