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Руки в наручниках

Наманганец убил знакомого ударом кулака

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Пострадавший умер на месте происшествия.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Пьяный житель Намангана в ходе конфликта ударил кулаком знакомого, проживающего в 3-м микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. Тот скончался на месте.

"Десятого декабря 2018 года в городе Намангане Б.Д., будучи в пьяном состоянии, в ходе конфликта ударил кулаком в лицо и в голову своего знакомого И.М., проживающего в 3-м микрорайоне. В результате И.М. скончался на месте происшествия. Б.Д. задержан", — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Теги:
Наманган, Конфликт



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