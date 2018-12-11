Наманганец убил знакомого ударом кулака

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Пьяный житель Намангана в ходе конфликта ударил кулаком знакомого, проживающего в 3-м микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. Тот скончался на месте.

"Десятого декабря 2018 года в городе Намангане Б.Д., будучи в пьяном состоянии, в ходе конфликта ударил кулаком в лицо и в голову своего знакомого И.М., проживающего в 3-м микрорайоне. В результате И.М. скончался на месте происшествия. Б.Д. задержан", — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Житель Ферганской области избил знакомого куском железа >>>