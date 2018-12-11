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Преступник за решеткой

В Санкт-Петербурге узбекистанец пойдет под суд за похищение возлюбленной

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Иностранец подкараулил потерпевшую возле дома, затащил девушку в авто и избил ее.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге узбекистанец пойдет под суд за похищение своей бывшей сожительницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
В Петербурге задержали предполагаемых похитительниц ребенка узбекистанки

По данным следствия, иностранец договорился с другими злоумышленниками выкрасть девушку после того, как потерпевшая отказалась возобновлять с мужчиной отношения.

Мигрант вместе со своими подельниками приехал на автомобиле к дому женщины и дождался, когда она выйдет. Затем обвиняемые схватили девушку, насильно посадили ее в машину и избили.

После злоумышленники вместе с потерпевшей покинули место преступления, но их остановили сотрудники ГИБДД. Преступников задержали и доставили в отделение полиции.

В ходе предварительного следствия потерпевшая изменила свои показания, чтобы помочь обвиняемым избежать ответственности, но собранные доказательства позволили следователям сделать другой вывод.

Теги:
Похищение человека, Санкт-Петербург, Россия



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