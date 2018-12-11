22:00 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
В Пулково задержали наркокурьера из Узбекистана

Узбекистанец в Пулково пытался провезти 287 пакетов гашиша

Таможенное управление
Происшествия
Получить короткую ссылку
17310

Пассажира с билетом до Ташкента в петербургском аэропорту задержали сотрудники таможенной службы, ему провели рентген.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана пытался провезти в Ташкент 287 контейнеров с наркотиками, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

"Проведенное рентгенологическое исследование выявило наличие в желудочно-кишечном тракте пассажира инородных предметов. В собственном желудке наркокурьер пытался провезти 287 контейнеров с гашишем. Общий вес изъятого наркотика составил 493 грамма", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наркотических средств в крупном размере", выясняются все обстоятельства ситуации.

Борьба с распространением наркотиков – одна из приоритетных задач для правительства Узбекистана, ранее во вторник МВД республики договорились о совместной работе с Казахстаном.

По теме

В Приморье мигрант получил 28 лет тюрьмы за сбыт "синтетики"
Теги:
Таможня, Узбекистан, Наркотики



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонарь такси на крыше автомобиля в Баку
    Такси без табака

    В Азербайджане вступили в силу новые штрафы для водителей и пассажиров: нельзя курить в салонах и выбрасывать окурки в неположенном месте.

  • Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
    Свои люди

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта в России.

  • Видео
    Лихо закрутил

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума: водитель "Мерседеса" сделал несколько кругов и врезался в здание.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Представители инициативы "Правый руль" угрожают возобновить акции протеста и перекрыть дорогу, ведущую к армяно-грузинской границе.

  • Знак на таможенном посту на границе Латвия - Россия
    Латвийский транзит

    Пограничники в Псковской области задержали восьмерых выходцев из Юго-Восточной Азии, пытавшихся проникнуть в Латвию в специально сделанных скрытых полостях грузовика.

  • Президентский Дворец в Вильнюсе
    Странная аналогия

    Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сравнил республику с малярийным комаром.

  • Водолаз
    Неожиданный улов

    Со дна Днестра недалеко от Бендер подняли загадочный объект – глиняную голову, которой, как полагают местные эксперты, не менее 100 лет.

  • Юри Ратас
    Хотим еще!

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о поддержке его страной идеи введения дополнительных санкций против России.

  • Учителя Южной Осетии проходят курсы повышения квалификации по русскому языку
    Уроки русского

    Специалисты из Северной Осетии проведут курсы повышения квалификации для югоосетинских преподавателей русского языка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Ни еды, ни воды: как живут афганские беженцы в лагере под Кабулом
Ни еды, ни воды: шокирующие кадры из лагеря афганских беженцев
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054