Узбекистанец в Пулково пытался провезти 287 пакетов гашиша

Пассажира с билетом до Ташкента в петербургском аэропорту задержали сотрудники таможенной службы, ему провели рентген.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана пытался провезти в Ташкент 287 контейнеров с наркотиками, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

"Проведенное рентгенологическое исследование выявило наличие в желудочно-кишечном тракте пассажира инородных предметов. В собственном желудке наркокурьер пытался провезти 287 контейнеров с гашишем. Общий вес изъятого наркотика составил 493 грамма", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229 Уголовного кодекса Российской Федерации "Контрабанда наркотических средств в крупном размере", выясняются все обстоятельства ситуации.

Борьба с распространением наркотиков – одна из приоритетных задач для правительства Узбекистана, ранее во вторник МВД республики договорились о совместной работе с Казахстаном.