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В Ташкенте обокрали дом хокима Чиланзарского района

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Подозреваемые в хищении крупной суммы денег и украшений задержаны. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Неизвестные мужчины совершили кражу из дома хокима Чиланзарского района Ташкента Сарвара Махаметова. 

Как сообщает Газета.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, инцидент произошел 5 декабря.

7 декабря были задержаны трое подозреваемых. Во время обыска в доме одного из них были обнаружены вещественные доказательства - ювелирные украшения и деньги. 9 декабря они были заключены под стражу.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 169 (кража, совершенная в особо крупном размере / 500 и более МРЗП) УК Узбекистана.

Сарвар Махаметов стал хокимом района в октябре этого года. Ранее он работал хокимом Бектемирского района, в 2016—2018 годы — хокимом Яккасарайского района.

 




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