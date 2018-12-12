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Полицейские и автомобили скорой медицинской помощи рядом с местом, где произошла стрельба в Страсбурге

Стрельба в центре Страсбурга попала на видео

© AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON
Происшествия
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В Сети появилось видео стрельбы на одной из улиц в центре французского Страсбурга, ее запечатлели с балкона очевидцы.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. На кадрах видно, как кричат и убегают прохожие. Один человек получил ранение и упал на асфальт. Запись опубликована на YouTube.

По последним данным, стрелок получил ранение, но сумел скрыться от полиции. В настоящее время улицы города оцеплены, ведутся поиски злоумышленника.

Стрельба длилась около десяти минут. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили 12 человек, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла недалеко от площади Клебера, где проходит ежегодная рождественская ярмарка.

 




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