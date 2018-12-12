Сотрудники МВД поймали мужчину, который держал в страхе узбекских таксистов

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники МВД поймали мужчину, который совершил несколько нападений на узбекских таксистов.

По данным правоохранителей, первое преступление произошло в Фергане. Неизвестный сел в машину местного жителя и, угрожая ножом, забрал у него 80 тысяч сумов и телефон марки Samsung.

Затем злоумышленник совершил еще одно преступление. В городе Ангрене Ташкентской области он сел в качестве пассажира в автомобиль Nexia и, пригрозив водителю ножом, отобрал у пострадавшего паспорт и угнал авто.

Оперативникам удалось отыскать авто в Ахангаранском районе в технически исправном состоянии.

В настоящее время ведется следствие. Нападавший задержан.