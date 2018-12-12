Как неродной: узбекистанец до смерти забил собственную мать

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Жестокое убийство произошло в Ташкентской области 4 декабря.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в Юкоричирчикском районе на улице Урнак.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью. В ходе скандала сын избил ее.
Женщину с травмами доставили в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, 10 декабря она скончалась.
Мужчина задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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