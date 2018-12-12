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Полицейский рядом с местом, где произошла стрельба в Страсбурге

Мэр Страсбурга: то, что произошло вчера, – теракт

© AFP 2018 / ABDESSLAM MIRDASS
Происшествия
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Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой, в результате погибли три человека и 13 получили ранения.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Мэр Страсбурга Ролан Рис на пресс-конференции в среду назвал произошедшие накануне события терактом, сообщает РИА Новости.

"То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки", - заявил он.

Вечером во вторник неизвестный рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге открыл огонь, в результате этого три человека погибли, еще 13 получили ранения. У одного из погибших зафиксировали смерть мозга.

Полицейские рядом с местом, где произошла стрельба в Страсбурге
© AFP 2018 / ABDESSLAM MIRDASS
Неизвестный расстрелял людей из автомата в Страсбурге

По данным СМИ, стрелком может оказаться 29-летний уроженец города. Он скрылся с места преступления, правоохранительные органы мобилизовали для поисков несколько сотен сотрудников. При этом точная мотивация преступника пока не установлена.

Прокурор Франции Реми Эйтс после известия о произошедшем заявил, что страна вновь оказалась под ударом терроризма.

Теги:
Стрельба, теракт, Франция



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