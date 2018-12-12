Мэр Страсбурга: то, что произошло вчера, – теракт

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Мэр Страсбурга Ролан Рис на пресс-конференции в среду назвал произошедшие накануне события терактом, сообщает РИА Новости.
"То, что произошло вчера, несомненно, было терактом, формой террористической атаки", - заявил он.
Вечером во вторник неизвестный рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге открыл огонь, в результате этого три человека погибли, еще 13 получили ранения. У одного из погибших зафиксировали смерть мозга.
По данным СМИ, стрелком может оказаться 29-летний уроженец города. Он скрылся с места преступления, правоохранительные органы мобилизовали для поисков несколько сотен сотрудников. При этом точная мотивация преступника пока не установлена.
Прокурор Франции Реми Эйтс после известия о произошедшем заявил, что страна вновь оказалась под ударом терроризма.