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Молоток судьи

За ДТП под Владимиром, в котором погибли узбекистанцы, водителей будут судить

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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В ночь на 6 октября во Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда, в результате ДТП погибли 17 узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Двоих водителей-казахстанцев будут судить из-за аварии, в которой погибли узбекистанцы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Кадры с места столкновения пассажирского автобуса и поезда
© Ruptly .
Стал известен список пострадавших в ДТП во Владимирской области

По данным ведомства, двое граждан Казахстана организовали и осуществили нерегулярную перевозку пассажиров из России в Казахстан на автобусе с техническими неисправностями.

"Они обвиняются в совершении преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд Владимирской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 года в районе станции Покров Владимирской области в автобус с 58 пассажирами врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек. Всего в автобусе ехали 56 пассажиров - граждане Узбекистана и два водителя - граждане Казахстана.




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