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Жительница Джизакской области умерла от отравления угарным газом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Женщина скончалась в больнице. Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Жительница Рашидовского района Джизакской области умерла от отравления угарным газом, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Семью из троих человек, в том числе младенца, доставили в больницу в ночь на 12 ноября. Женщина скончалась, несмотря на оказанную ей помощь.

На прошлой неделе угарный газ стал причиной отравления семьи в Пахтакорском районе Джизакской области. Пострадали четыре человека, госпитализация потребовалась одному из них.

Напомним, угарный газ может образовываться везде, где есть процесс горения. Самые распространенные источники — газовые приборы, масляные и газовые печи, двигатели, выбрасывающие выхлопные газы. Риск отравления увеличивают трещины в печах, заблокированные трубы, забитый дымоход, недостаточный доступ свежего воздуха, тесные конструкции домов.

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Теги:
Джизакская область, угарный газ



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