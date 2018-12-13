В Узбекистане арестовали двоих подставных сотрудников СГБ

Один злоумышленник был пойман в Хиве, второй – в Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали двоих подставных сотрудников СГБ, пишет УзА.

Уроженец Кашкадарьинской области 63-летний Махмараим Жабборов представился узбекистанцу сотрудником отдела специальных операций Министерства обороны республики, предъявив фальшивое удостоверение.

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Мошенник потребовал у мужчины восемь тысяч долларов за помощь в устройстве на работу в СГБ. Злоумышленника задержали с поличным при получении денег.

Кроме того, в Хиве удалось арестовать еще одного вымогателя Дилшода Рузметова, который представлялся сотрудником Службы государственной безопасности.

Правоохранители выяснили, что Рузметов обещал нескольким гражданам оказать помощь в получении земельных участков, за что взял у них свыше 100 тысяч долларов.

Сейчас оба мошенника находятся под стражей. В отношении преступников возбуждены уголовные дела.