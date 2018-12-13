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ФСБ России пресекла деятельность группы лиц, причастных к финансированию терроризма

В России террористы собирали деньги под видом благотворительности

ФСБ РФ
Происшествия
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Федеральная служба безопасности задержала преступников в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В России задержали семь человек, которые собирали деньги для боевиков ИГИЛ и "Джебхат-Ан-Нусры" (террористические организации запрещены в РФ. – Прим. ред.) под видом благотворительности, сообщает РИА Новости.

Преступники действовали в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии, при обыске у них обнаружили банковские карты, технические средства для передачи информации и запрещенную литературу.

Молоток
© pixabay
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Их задержали по статье 91 УПК России, в ближайшее время правоохранительные органы примут решение об избрании меры пресечения.

Организовал преступную группу скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Абу Умар Саситлинский, сейчас он объявлен в розыск.

По данным следствия, террористы размещали номера банковских карт и других платежных инструментов в социальных сетях и чатах.

Теги:
Россия, Терроризм, Благотворительность, ИГИЛ



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