В России террористы собирали деньги под видом благотворительности

Федеральная служба безопасности задержала преступников в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

ТАШКЕНТ, 13 дек – Sputnik. В России задержали семь человек, которые собирали деньги для боевиков ИГИЛ и "Джебхат-Ан-Нусры" (террористические организации запрещены в РФ. – Прим. ред.) под видом благотворительности, сообщает РИА Новости.

Преступники действовали в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии, при обыске у них обнаружили банковские карты, технические средства для передачи информации и запрещенную литературу.

Их задержали по статье 91 УПК России, в ближайшее время правоохранительные органы примут решение об избрании меры пресечения.

Организовал преступную группу скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Абу Умар Саситлинский, сейчас он объявлен в розыск.

По данным следствия, террористы размещали номера банковских карт и других платежных инструментов в социальных сетях и чатах.