Владелец "резиновой квартиры" на Урале пойдет под суд

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Житель Екатеринбурга подозревается в незаконной постановке на миграционный учет в одной квартире 37 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.
"Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции №10 в ходе отработки жилого сектора. В сентябре 2018 года дознанием территориального ОВД в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело. После материалы расследования были переданы в мировой суд Железнодорожного района для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. По данным полиции, обвиняемый - 32-летний безработный и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.
По версии следствия, летом этого года мужчина с помощью центров муниципальных и государственных услуг поставил на учет 37 иностранных граждан в своей квартире на улице Расточная, 15/8. При этом мужчина осознавал, что из них проживать в жилище никто не будет, считают следователи.
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