11:31 14 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Следственный изолятор, архивное фото

Владелец "резиновой квартиры" на Урале пойдет под суд

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0

Мужчина признался, что незаконно прописывал мигрантов ради денег, так как в последнее время не работал и хотел, таким образом, поправить свое мтериальное положение.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Житель Екатеринбурга подозревается в незаконной постановке на миграционный учет в одной квартире 37 граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

"Массовую постановку иностранных граждан на миграционный учет выявил участковый уполномоченный отдела полиции №10 в ходе отработки жилого сектора. В сентябре 2018 года дознанием территориального ОВД в отношении гражданина было возбуждено и расследовано уголовное дело. После материалы расследования были переданы в мировой суд Железнодорожного района для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
От сумы до тюрьмы: россиян накажут за фиктивную регистрацию мигрантов

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. По данным полиции, обвиняемый - 32-летний безработный и ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель.

По версии следствия, летом этого года мужчина с помощью центров муниципальных и государственных услуг поставил на учет 37 иностранных граждан в своей квартире на улице Расточная, 15/8. При этом мужчина осознавал, что из них проживать в жилище никто не будет, считают следователи.

Ярмуш: фиктивные браки приводят к захлестыванию России незаконной миграцией >>>




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пресс-конференция по итогам встречи глав МИД Азербайджана и России Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова
    Главная тема

    В МИД России рассказали о повестке визита главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Азербайджан.

  • Погребальная чаша древних германцев
    Седая старина

    Белорусское Полесье в первом тысячелетии нашей эры было местом соприкосновения различных племен и культур. Откуда там взялись германцы, разбирался Sputnik.

  • Трещина в окне
    С широко закрытыми глазами

    Как общественное порицание или, наоборот, оправдание нарушений правопорядка влияет на поведение молодежи, размышляет колумнист Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Кадры испытаний новейших истребителей МиГ-35
Уникальный взлет: видео испытаний истребителя МиГ-35
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054