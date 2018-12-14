До Москвы не дожила бы: врач о спасении узбекистанки в небе над тундрой

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с доктором, который спас женщину, оказавшуюся на волосок от смерти во время 9-часового полета над территорией России. Им оказался врач Камчатского центра медицины катастроф Александр Анатольевич Просин, который, впрочем, героем себя не считает.
Между жизнью и смертью
Александр летел в командировку в Москву. После двух часов полета командир корабля спросил по громкой связи, нет ли на борту врача – потребовалась помощь одной из пассажирок.
Александр, естественно, откликнулся. Женщина лет 30 лет жаловалась на боли. Трудность заключалась в том, что пациенткой оказалась гражданка Узбекистана, которая говорила по-русски, но не всегда точно могла описать свои жалобы. Врач дал ей рекомендации, однако через некоторое время ей стало хуже.
Доктор объяснил командиру экипажа, что женщине очень плохо, поэтому экстренной посадки не избежать.
"Конечно, подобное практикуется редко, чтобы самолет разворачивали и сажали не в конечном пункте. Однако здесь шла речь о жизни человека. Я объяснил, что с вероятностью 99% женщина она не долетит и умрет прямо в воздухе, поэтому командир самолета принял единственно правильное решение", - рассказал он.
По погодным условиям вернуться в аэропорт Якутска не представлялось возможны, а пригодных аэропортов в округе было немного. В итоге лайнер сел в городе Мирный. По словам Просина, взлетная полоса в этом городе довольно короткая для такого типа самолетов, однако экипаж сумел благополучно и мягко приземлиться. На земле пациентку встретила бригада "Скорой помощи" и срочно доставила ее в больницу.
"Надеюсь, все обошлось. Я помог санитарам вынести пострадавшую к машине и мы сразу вылетели дальше по маршруту", — вспоминает Александр.
Не уверен – не летай
Мы попросили врача дать совет, с какими заболеваниями лучше не летать в самолетах.
"Когда самолет взлетает, происходит значительный перепад давления, и в этот момент может случиться все, что угодно. К тому же некоторые просто боятся летать. А это может спровоцировать, например, гипертонический криз", — предупредил он.
На вопрос о том, как может обычный человек оказать помощь другому, Просин отметил, что универсального совета нет. Ведь ситуации в самолете бывают разные – и гипертонический криз, и инфаркт, и инсульт, и диарея, и просто паника.
Резюмируя, доктор отметил, что ему не раз доводилось оказывать первую помощь на борту самолета, однако последний случай стал особенным, так как состояние пассажирки потребовало экстренной посадки.