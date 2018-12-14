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До Москвы не дожила бы: врач о спасении узбекистанки в небе над тундрой

Фото из личного архива Александра Просина
Происшествия
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Инцидент произошел 10 декабря на борту самолета Петропавловск-Камчатский – Москва. Благодаря профессиональным действиям летевшего этим рейсом врача женщину удалось передать медикам для оказания дальнейшей помощи.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан связался с доктором, который спас женщину, оказавшуюся на волосок от смерти во время 9-часового полета над территорией России. Им оказался врач Камчатского центра медицины катастроф Александр Анатольевич Просин, который, впрочем, героем себя не считает.

Между жизнью и смертью

Александр летел в командировку в Москву. После двух часов полета командир корабля спросил по громкой связи, нет ли на борту врача – потребовалась помощь одной из пассажирок.

Александр, естественно, откликнулся. Женщина лет 30 лет жаловалась на боли. Трудность заключалась в том, что пациенткой оказалась гражданка Узбекистана, которая говорила по-русски, но не всегда точно могла описать свои жалобы. Врач дал ей рекомендации, однако через некоторое время ей стало хуже.

Фото предоставлено Александром Просиным
Узбекистанку грузят в карету "Скорой помощи" в аэропорту Мирного
Тогда доктор осмотрел женщину, детально изучил документы, которые находились при ней. Выяснилось, что у нее угрожающее жизни состояние (внутренне кровотечение), при котором требуется экстренное хирургическое вмешательство.

Самолет в небе. Архивное фото
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"Из-за разницы давления ей стало хуже, и спасти пациентку на борту не представлялось возможным. Необходимо было срочно посадить самолет в ближайшем аэропорту. Все, что я мог сделать, находясь в воздухе, я сделал — воспользовался препаратами из аптечки, находящимися для экстренных ситуаций у стюардесс, вколол обезболивающее средство и находился рядом, наблюдая за ее состоянием", - рассказал Александр.

Доктор объяснил командиру экипажа, что женщине очень плохо, поэтому экстренной посадки не избежать.

"Конечно, подобное практикуется редко, чтобы самолет разворачивали и сажали не в конечном пункте. Однако здесь шла речь о жизни человека. Я объяснил, что с вероятностью 99% женщина она не долетит и умрет прямо в воздухе, поэтому командир самолета принял единственно правильное решение", - рассказал он.

По погодным условиям вернуться в аэропорт Якутска не представлялось возможны, а пригодных аэропортов в округе было немного. В итоге лайнер сел в городе Мирный. По словам Просина, взлетная полоса в этом городе довольно короткая для такого типа самолетов, однако экипаж сумел благополучно и мягко приземлиться. На земле пациентку встретила бригада "Скорой помощи" и срочно доставила ее в больницу.

"Надеюсь, все обошлось. Я помог санитарам вынести пострадавшую к машине и мы сразу вылетели дальше по маршруту", — вспоминает Александр.

Не уверен – не летай

Мы попросили врача дать совет, с какими заболеваниями лучше не летать в самолетах.

© Sputnik / Нина Зотина
Камчатский врач спас узбекистанку на борту летевшего в Москву самолета
Просин заметил, что если человек имеет хронические заболевания, то лучше проконсультироваться с врачом и заручиться его разрешением на перелет. Беременная женщина, решившаяся на перелет, даже по правилам авиакомпании обязана предоставить справку от гинеколога о состоянии здоровья.

"Когда самолет взлетает, происходит значительный перепад давления, и в этот момент может случиться все, что угодно. К тому же некоторые просто боятся летать. А это может спровоцировать, например, гипертонический криз", — предупредил он.

На вопрос о том, как может обычный человек оказать помощь другому, Просин отметил, что универсального совета нет. Ведь ситуации в самолете бывают разные – и гипертонический криз, и инфаркт, и инсульт, и диарея, и просто паника.

Резюмируя, доктор отметил, что ему не раз доводилось оказывать первую помощь на борту самолета, однако последний случай стал особенным, так как состояние пассажирки потребовало экстренной посадки.

Теги:
Скорая медицинская помощь, авиация, врач, Узбекистан



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