Узбекистанец неправильно перешел улицу, а рискует стать уголовником

Гражданин Узбекистана нарушил миграционное законодательство, к тому же он предложил полиции взятку. За этом ему грозит лишение свободы на срок до двух лет

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Гражданин Узбекистана, неправильно перешедший улицу в городе Бийске (Алтайский край), столкнулся с серьезными неприятностями.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, сотрудники отдела ГИБДД задержали иностранного гражданина за то, что переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"При проверке нарушителя по оперативной базе данных полицейские установили, что иностранный гражданин не встал, как полагается, на миграционный учёт и находится на территории Российской Федерации незаконно", - указывает пресс-служба.

Понимая, что выявленное нарушение повлечёт за собой правовую ответственность и соответствующее наказание, задержанный попытался дать взятку инспектору ДПС, чем ещё больше усугубил своё положение, уточнили в МВД.

Теперь помимо административной ответственности за нарушение ПДД и миграционного законодательства задержанному узбекистанцу грозит уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.