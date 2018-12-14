Узбекистанец неправильно перешел улицу, а рискует стать уголовником

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Гражданин Узбекистана, неправильно перешедший улицу в городе Бийске (Алтайский край), столкнулся с серьезными неприятностями.
Как сообщает пресс-служба краевого МВД, сотрудники отдела ГИБДД задержали иностранного гражданина за то, что переходил проезжую часть в неустановленном месте.
"При проверке нарушителя по оперативной базе данных полицейские установили, что иностранный гражданин не встал, как полагается, на миграционный учёт и находится на территории Российской Федерации незаконно", - указывает пресс-служба.
Понимая, что выявленное нарушение повлечёт за собой правовую ответственность и соответствующее наказание, задержанный попытался дать взятку инспектору ДПС, чем ещё больше усугубил своё положение, уточнили в МВД.
Теперь помимо административной ответственности за нарушение ПДД и миграционного законодательства задержанному узбекистанцу грозит уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.