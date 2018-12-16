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В Юнусабадском районе Ташкента был потушен крупный пожар. На территории автобусного парка №8 практически целиком сгорели два автобуса

В Ташкенте выгорели два рейсовых автобуса

© Новости Узбекистана
Происшествия
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Эксперты считают, что причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при обслуживании автобусов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В автопарке №8 в Юнусабадском районе Ташкента выгорели два автобуса марки MAN и Mercedes-Benz. 
Как уточняет пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", пламя вспыхнуло в в цехе ремонта кузовов. 

По версии экспертов, огонь начался из-за того, что сварщики во время работы не соблюдали правила техники безопасности.

С огнем боролись восемь пожарных бригад. Кроме транспорта, пострадало еще здание ремонтного цеха.

В Юнусабадском районе Ташкента был потушен крупный пожар. На территории автобусного парка №8 практически целиком сгорели два автобуса
© Новости Узбекистана
В Юнусабадском районе Ташкента был потушен крупный пожар. На территории автобусного парка №8 практически целиком сгорели два автобуса

Уточняется, что из людей никто не пострадал.

Отдел пожарной безопасности УКД ОВД Юнусабадского района Ташкента проводит расследование происшествия. В АО "Тошшахартраншизм" также создана рабочая группа, которая изучит обстоятельства инцидента.

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Теги:
Пожар, автобусы, Ташкент, Узбекистан



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