В Ташкенте выгорели два рейсовых автобуса

Эксперты считают, что причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при обслуживании автобусов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В автопарке №8 в Юнусабадском районе Ташкента выгорели два автобуса марки MAN и Mercedes-Benz.

Как уточняет пресс-служба компании "Тошшахартрансхизмат", пламя вспыхнуло в в цехе ремонта кузовов.

По версии экспертов, огонь начался из-за того, что сварщики во время работы не соблюдали правила техники безопасности.

С огнем боролись восемь пожарных бригад. Кроме транспорта, пострадало еще здание ремонтного цеха.

© Новости Узбекистана В Юнусабадском районе Ташкента был потушен крупный пожар. На территории автобусного парка №8 практически целиком сгорели два автобуса

Уточняется, что из людей никто не пострадал.

Отдел пожарной безопасности УКД ОВД Юнусабадского района Ташкента проводит расследование происшествия. В АО "Тошшахартраншизм" также создана рабочая группа, которая изучит обстоятельства инцидента.