Молодые хулиганы без водительских прав устроили гонки на дорогах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане наказали студентов, которые инсценировали драку и угон авто, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

AP Photo Нападение на водителя автобуса в Ташкенте оказалось инсценировкой

Накануне в соцсети Instagram появились две видеозаписи, где группа молодых людей участвуют в стычке в одном из супермаркетов Ташкента, а затем один из хулиганов угоняет автомобиль, другие же парни устраивают за ним погоню, грубо нарушая правила дорожного движения.

Правоохранители изучили ролики и установили личности героев видео. Ими оказались трое студентов одного из вузов узбекской столицы.

За разборки в магазине двое ребят 20-летний Умиджон и 18-летний Давид привлечены к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Также Умиджона и 20-летнего Акбара обвиняют в управлении машинами без водительских прав.

С парнями, которые снимали выходки своих друзей на телефон, правоохранители провели профилактическую беседу.