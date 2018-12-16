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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

В Узбекистане наказали студентов, которые инсценировали драку и угон авто

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Молодые хулиганы без водительских прав устроили гонки на дорогах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Узбекистане наказали студентов, которые инсценировали драку и угон авто, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Патрульная машина узбекской милиции
AP Photo
Нападение на водителя автобуса в Ташкенте оказалось инсценировкой

Накануне в соцсети Instagram появились две видеозаписи, где группа молодых людей участвуют в стычке в одном из супермаркетов Ташкента, а затем один из хулиганов угоняет автомобиль, другие же парни устраивают за ним погоню, грубо нарушая правила дорожного движения.

Правоохранители изучили ролики и установили личности героев видео. Ими оказались трое студентов одного из вузов узбекской столицы.

За разборки в магазине двое ребят 20-летний Умиджон и 18-летний Давид привлечены к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Также Умиджона и 20-летнего Акбара обвиняют в управлении машинами без водительских прав.

С парнями, которые снимали выходки своих друзей на телефон, правоохранители провели профилактическую беседу.

Теги:
Угон, Драка, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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