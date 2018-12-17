Житель Ташкента обманул знакомого на четыре тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Ташкентец воспользовался доверием знакомого и взял у него четыре тысячи долларов.

"Пятнадцатого декабря 2018 года <…> стало известно, что в феврале этого года М.И., проживающий в Мирзо-Улугбекском районе, в здании Glass Silver, обманным путем войдя в доверие к С.Т., пообещав изготовить оборудование для обработки стекла, предварительно взял четыре тысячи долларов США", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Мужчина не выполнил обещание: потратил крупную сумму на свои нужды. Его задержали.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, ведется следствие.

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