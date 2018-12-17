21:30 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Доллары США.

Житель Ташкента обманул знакомого на четыре тысячи долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
41 0 0

Мужчина пообещал изготовить оборудование для обработки стекла.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Ташкентец воспользовался доверием знакомого и взял у него четыре тысячи долларов.

"Пятнадцатого декабря 2018 года <…> стало известно, что в феврале этого года М.И., проживающий в Мирзо-Улугбекском районе, в здании Glass Silver, обманным путем войдя в доверие к С.Т., пообещав изготовить оборудование для обработки стекла, предварительно взял четыре тысячи долларов США", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Мужчина не выполнил обещание: потратил крупную сумму на свои нужды. Его задержали.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Жительница Ферганской области не заплатила за галоши и попала под статью >>>

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в Ереване
    Шанс для бизнеса

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал информацию об увеличении притока российских туристов в республику.

  • Серый волк
    Осторожно, волк!

    В Латвии активизировались крупные хищники, больше всего сообщений о нападении на домашний скот приходит из Латгалии и Видземе.

  • Модернизированная самоходная гаубица для армии Литвы
    "Рождественский подарок"

    Армия Литвы получила две модернизированные самоходные гаубицы из Германии. Их доставили на базу артиллерийского батальона в Рукле.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Вышинский о свободе слова на Украине
Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054