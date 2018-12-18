Житель Нукуса вынес крупную сумму из чужого дома

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В Чимбайском районе Каракалпакстана неизвестный проник в чужой дом и вынес из него тысячу долларов США и десять миллионов сумов.

"Четырнадцатого декабря этого года в Чимбайском районе Республики Каракалпакстан неизвестное лицо, взломав дверь, проникло в дом гражданки З.П. <…> и украло одну тысячу долларов США и десять миллионов сумов", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, проживающий в Нукусе. Ведется следствие.

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