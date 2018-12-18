Узбекистанец предложил взятку и получил год колонии

Гражданин Узбекистана наказан за попытку дачи взятки участковому в Ленинградской области (Россия).

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Ленинградской области гражданина Узбекистана за взятку в 11 000 рублей должностному лицу приговорили к году колонии.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина предложил взятку старшему участковому уполномоченному за то, что тот поможет ему уйти от административной ответственности по статье за нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации.

Однако сотрудник полиции отказался от получения взятки, указали в прокуратуре.

Подсудимый признал вину в содеянном и раскаялся. Государственное обвинение учло это… Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе.