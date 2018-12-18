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Юный узбекистанец вел видеотрансляцию перед собственной смертью

© Foto : pixabay.com
Происшествия
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Подросток много времени проводил за компьютер, а в роковой день, 16 декабря, который стал для него последним, он оказался один на улице, без родных и друзей.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Молодой человек совершил суицид в Москве, а перед этим вел онлайн-трансляцию, сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел 16 декабря на востоке столицы.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Известно, что в этот день тинейджер принимал спиртные, а вечером забрался на 16-й этаж одного из жилых домов и запустил прямой видеоэфир в социальной сети. Его зрителями было два человека. Им-то парень поведал о том, "ему все надоело".

Один комментатор пытался отговорить молодого человека от последнего шага, тогда как другой, напротив, поддержал его в этом.

Включение длилось около двух часов. В конце парень сделал свой последний шаг.

Как выяснилось, 14-летний школьник жил в полной семье. Отец — гражданин Узбекистана (в настоящее время находится на родине), мать — гражданка РФ (уроженка Узбекистана), работает кассиром. Со слов сотрудников социальных служб, семья часто переезжает с места на место, курсирует между Узбекистаном и Россией. Подросток был единственным ребенком в семье и часто менял школы.

Большую часть свободного времени он проводил за компьютером.




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