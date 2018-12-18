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Подозреваемый в суде

В Хорезме задержан судья – в чем его обвиняют

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Происшествия
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Судья Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам потребовал 12 тысяч долларов за положительное решение спорного вопроса. Он был задержан с поличным.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Судья Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам З. И. обвиняется в получении взятки, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"В правоохранительные органы 11 декабря с заявлением обратилась гражданка, которая рассказала, что судья Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам З.И. потребовал 12 тысяч долларов в качестве взятки взамен на положительное решение спорного вопроса по определению права собственности на место жительства", - говорится в сообщении.

Судья был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время получения 12 тысяч долларов у доверенного лица гражданки.

На основании материалов, собранных по оперативному мероприятию, 14 декабря 2018 года в отношении судьи Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время прокуратурой Хорезмской области ведется предварительное следствие по уголовному делу.




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