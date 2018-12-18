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Станция Алишер Навои в Ташкентском метрополитене

В ГУВД опровергли информацию о падении девушки под поезд в метро

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Инцидент с падением девушки на станции Алишера Навои действительно имел место быть, однако не сегодня, а еще летом. Девушка тогда осталась жива, благодаря реакции машиниста

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало заметку, в которой опровергло появившуюся информацию о том, что во вторник, 18 декабря, молодая девушка упала под поезда в столичном метрополитене.

Ранее сегодня в узнете распространилась видеозапись момента падения девушки на рельсы метрополитена на станции им. Алишера Навои.

"Данный инцидент произошел 29 июля. Тогда 20-летняя Гулбахор Б. потеряла сознание и упала на рельсы перед приближающимся составом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагедии. Пострадавшая отделалась ссадинами", - говорится в сообщении.

В связи с этим можно лишь рекомендовать пользователям не верить каждому увиденному сообщению в интернете, а подвергать их сомнению и проверке, чтобы не впадать в панику и не вводить в заблуждение близких.




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