В ГУВД опровергли информацию о падении девушки под поезд в метро

Инцидент с падением девушки на станции Алишера Навои действительно имел место быть, однако не сегодня, а еще летом. Девушка тогда осталась жива, благодаря реакции машиниста

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало заметку, в которой опровергло появившуюся информацию о том, что во вторник, 18 декабря, молодая девушка упала под поезда в столичном метрополитене.

Ранее сегодня в узнете распространилась видеозапись момента падения девушки на рельсы метрополитена на станции им. Алишера Навои.

"Данный инцидент произошел 29 июля. Тогда 20-летняя Гулбахор Б. потеряла сознание и упала на рельсы перед приближающимся составом. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, благодаря чему удалось избежать трагедии. Пострадавшая отделалась ссадинами", - говорится в сообщении.

В связи с этим можно лишь рекомендовать пользователям не верить каждому увиденному сообщению в интернете, а подвергать их сомнению и проверке, чтобы не впадать в панику и не вводить в заблуждение близких.