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Зоопитомник Московского зоопарка

Опасная кошка: в Индии леопард откусил ребенку голову

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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19 0 0

Дикое животное проникло в один жилых домов в северном штате страны и утащило трехлетнего мальчика.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Индии леопард утащил в лес трехлетнего ребенка и откусил ему голову, сообщает РИА Новости.

Он проник в один из жилых домов в северном штате Джамму и Кашмир и напал на маленького Васима Акрама, который находился на кухне вместе со своей матерью. Животное схватило малыша на глазах шокированной женщины и утащило его в лес.

По словам местных жителей, это уже третья атака хищника за последние два месяца. Предыдущей жертвой стал восьмилетний ребенок  из того же района, его леопард разорвал на части.

На сегодня в Индии обитают до 14 тысяч леопардов, в 2017 году были уничтожены около 430 представителей вида, в большинстве случаев – браконьерами, которые охотятся за шкурами животных.

Теги:
нападение, животное, Индия



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