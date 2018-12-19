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В Узбекистане тесть смертельно ранил зятя серпом

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Мужчина скончался, несмотря на усилия врачей.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Житель махалли "Саркор" во время ссоры с зятем ранил его серпом. Потерпевший умер в больнице.

"Девятнадцатого декабря текущего года в Ташкентском районе гражданин Б.М., проживающий в махалле "Саркор", в ходе возникшего скандала ударил серпом в живот зятя А.Х., проживавшего с ним в одном доме. В результате А.Х. был госпитализирован, но, несмотря на оказанную помощь, скончался", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Тесть умершего был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
родственники, смерть



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