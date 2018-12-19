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Череп человека

В московской больнице нашли мумифицированные тела и фрагмент кости

© Flickr/ Milan
Происшествия
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По предварительным данным, тела пролежали в холодильной камере более десяти лет.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сотрудники московской больницы во время инвентаризации обнаружили в холодильной камере тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице.

Четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека лежали в деревянных ящиках, а те — в холодильной камере.

СК проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи опрашивают работников больницы и устанавливают причины произошедшего.

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Теги:
Следственный комитет РФ, Москва, Мумия



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