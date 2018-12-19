В московской больнице нашли мумифицированные тела и фрагмент кости

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сотрудники московской больницы во время инвентаризации обнаружили в холодильной камере тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по столице.
Четыре мумифицированных тела и скелетированная нижняя конечность человека лежали в деревянных ящиках, а те — в холодильной камере.
СК проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи опрашивают работников больницы и устанавливают причины произошедшего.