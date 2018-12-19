В Ташкенте мужчина обманул знакомого на 30,5 тысячи долларов

Подозреваемый пообещал купить участок в Алмазарском районе, взял деньги, но истратил их на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента мужчину обманули на более чем 30 тысяч долларов, сообщает МВД Узбекистана.

"Стало известно, что в промежуток времени с 23 августа по 1 марта 2017 года гражданин Ж.А. проживающий в МСГ "Тинчлик" Янгиюльского района, пообещав гражданину Ш.Ю. купить участок в Алмазарском районе, взял 30 500 долларов США. Не выполнив свое обещание, деньги истратил на свои нужды", - уточняется в сообщении.

Подозреваемого задержали, правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 167 Уголовного кодекса Узбекистана, растрата наказывается арестом до шести месяцев. В случае отягчающих обстоятельств – крупного размера, рецидива или предварительного сговора – срок может увеличиться до пяти или даже 10 лет лишения свободы.