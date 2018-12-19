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Насвай

Свыше 350 килограммов узбекского насвая пытались завезти в Оренбург

CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
Происшествия
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Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия: возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Оренбургской области пограничники изъяли крупную партию насвая, которую группа лиц пыталась провезти из Узбекистан в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Злоумышленники использовали большегрузные автомобили с прицепом. Всего правоохранители обнаружили более 350 килограммов табачной смеси. 

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. 

Напомним, страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация) запрещают ввоз насвая.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
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Насвай — никотиносодержащий продукт. Его основными составляющими являются табак и щелочь (гашеная известь). Для улучшения вкуса могут добавляться приправы. При кустарном изготовлении насвая в качестве щелочи вместо гашеной извести могут применяться зола растений, куриный помет или верблюжий кизяк. Внешне насвай представляет собой маленькие шарики или палочки, пластичную массу или порошок. Цвет продукта грязно-зеленый. Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Частое употребление вызывает также психическую зависимость.

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Теги:
насвай, табак, Узбекистан, Оренбург, Россия



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