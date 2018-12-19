Свыше 350 килограммов узбекского насвая пытались завезти в Оренбург

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Оренбургской области пограничники изъяли крупную партию насвая, которую группа лиц пыталась провезти из Узбекистан в Россию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Злоумышленники использовали большегрузные автомобили с прицепом. Всего правоохранители обнаружили более 350 килограммов табачной смеси.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Напомним, страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация) запрещают ввоз насвая.

Sputnik / Евгений Биятов Житель Ташкента организовал в своем доме цех по производству насвая

Насвай — никотиносодержащий продукт. Его основными составляющими являются табак и щелочь (гашеная известь). Для улучшения вкуса могут добавляться приправы. При кустарном изготовлении насвая в качестве щелочи вместо гашеной извести могут применяться зола растений, куриный помет или верблюжий кизяк. Внешне насвай представляет собой маленькие шарики или палочки, пластичную массу или порошок. Цвет продукта грязно-зеленый. Употребление насвая вызывает никотиновую зависимость. Частое употребление вызывает также психическую зависимость.